РФ використовує Білорусь для прольоту "Шахедів", - Ігнат

"Противник для прольотів використовує територію Молдови, невизнаного Придністров'я, Румунії, й Білорусі, зокрема, це вже факт залишається фактом. Неодноразово ми повідомляли про те, що російські дрони навіть не через територію України прямують, обходячи потенційні зони ураження своїх дронів", - зазначив Ігнат.

Він також зазначив, що в Білорусі, можливо, є певні вишки, ретранслятори, які можуть допомагати противнику керувати своїми засобами.

"Ми часто бачили проліт дронів один за одним до наших західних областей прямо по кордону з Білоруссю. Для того, щоб зробити їх більш стійкими до подавлення РЕБ, для того, щоб більше засобів пролітало, противник імовірно може використовувати допомогу, власне, сусідньої держави, щоб дрони долітали безперешкодно", - додав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат також додав, що не має інформації щодо того, які саме пункти управління знаходяться у Білорусі, але зазначив, що українська розвідка, ймовірно, знає більше.

Що передувало

Раніше ряд ЗМІ повідомляли, що РФ планує створити на території Білорусі бази для запуску далекобійних дронів, що призведе до посилення загрози для України.

Водночас радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрєстнов заявив про викривлення інформації та зазначив, що йшла мова лише про чотири пункти управління "Шахедами" на далекi вiдстанi, проте Україна знищила ці антени. При цьому є інформація, що вони можуть повторити цей досвід.