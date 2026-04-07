РФ использует Беларусь для пролета "Шахедов", - Игнат

Российские войска используют Беларусь и ряд соседних стран для пролета своих ударных беспилотников в Украину.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"Противник для пролетов использует территорию Молдовы, непризнанного Приднестровья, Румынии, и Беларуси, в частности, это уже факт остается фактом. Неоднократно мы сообщали о том, что российские дроны даже не через территорию Украины направляются, обходя потенциальные зоны поражения своих дронов", - отметил Игнат.
Он также отметил, что в Беларуси, возможно, есть определенные вышки, ретрансляторы, которые могут помогать противнику управлять своими средствами.
"Мы часто видели пролет дронов один за другим к нашим западным областям прямо по границе с Беларусью. Для того, чтобы сделать их более устойчивыми к подавлению РЭБ, для того, чтобы больше средств пролетало, противник вероятно может использовать помощь, собственно, соседнего государства, чтобы дроны долетали беспрепятственно", - добавил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.
Игнат также добавил, что не располагает информацией о том, какие именно пункты управления находятся в Беларуси, но отметил, что украинская разведка, вероятно, знает больше.
Ранее ряд СМИ сообщали, что РФ планирует создать на территории Беларуси базы для запуска дальнобойных дронов, что приведет к усилению угрозы для Украины.
В то же время советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил об искажении информации и отметил, что речь шла лишь о четырех пунктах управления "Шахедами" на дальние расстояния, однако Украина уничтожила эти антенны. При этом есть информация, что они могут повторить этот опыт.
Также сообщалось, что украинские хакеры более шести месяцев скрыто наблюдали за российскими операторами дронов и собрали доказательства использования территории Беларуси для атак по Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведение операций по уничтожению вышек для сопровождения "Шахедов" на территории Беларуси. По его словам, Украина сделала все, "чтобы трех-четырех их уже не было".