РФ использует Беларусь для пролета "Шахедов", - Игнат

"Противник для пролетов использует территорию Молдовы, непризнанного Приднестровья, Румынии, и Беларуси, в частности, это уже факт остается фактом. Неоднократно мы сообщали о том, что российские дроны даже не через территорию Украины направляются, обходя потенциальные зоны поражения своих дронов", - отметил Игнат.

Он также отметил, что в Беларуси, возможно, есть определенные вышки, ретрансляторы, которые могут помогать противнику управлять своими средствами.

"Мы часто видели пролет дронов один за другим к нашим западным областям прямо по границе с Беларусью. Для того, чтобы сделать их более устойчивыми к подавлению РЭБ, для того, чтобы больше средств пролетало, противник вероятно может использовать помощь, собственно, соседнего государства, чтобы дроны долетали беспрепятственно", - добавил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.

Игнат также добавил, что не располагает информацией о том, какие именно пункты управления находятся в Беларуси, но отметил, что украинская разведка, вероятно, знает больше.

Что предшествовало

Ранее ряд СМИ сообщали, что РФ планирует создать на территории Беларуси базы для запуска дальнобойных дронов, что приведет к усилению угрозы для Украины.

В то же время советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил об искажении информации и отметил, что речь шла лишь о четырех пунктах управления "Шахедами" на дальние расстояния, однако Украина уничтожила эти антенны. При этом есть информация, что они могут повторить этот опыт.