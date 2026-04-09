Буданов анонсував "багато нового" від РФ на переговорах

Атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес. Тому Україна почує на наступних переговорах "багато нового" від росіян.

Про це глава Офісу президента Кирило Буданов розповів під час Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Вони точно впливають. Це і так очевидно", - сказав глава ОП у відповідь на питання про те, чи впливають удари по нафтових терміналах РФ на переговорний процес.

Він повідомив, що зміна позиції країни-агресорки під впливом цих ударів є "дискусійним питанням".

"На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою", - наголосив Буданов.

Глава ОП зазначив, що Україна має робити все для того, щоб її переможна позиція підсилювалася. Він додав, що "будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні".

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, Україна та РФ цього року вже провели кілька раундів переговорів. Сторони не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ.

Зазначимо, Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він заявив, що Кремль розуміє, що не зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.