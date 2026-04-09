Буданов анонсував "багато нового" від РФ на переговорах

19:40 09.04.2026 Чт
Що змінить риторику Кремля на наступній мирній зустрічі?
aimg Валерій Ульяненко
Буданов анонсував "багато нового" від РФ на переговорах Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес. Тому Україна почує на наступних переговорах "багато нового" від росіян.

Про це глава Офісу президента Кирило Буданов розповів під час Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Читайте також: "Можемо дотягнутися": у ВМС натякнули на нові удари по Новоросійську та експорту нафти РФ

"Вони точно впливають. Це і так очевидно", - сказав глава ОП у відповідь на питання про те, чи впливають удари по нафтових терміналах РФ на переговорний процес.

Він повідомив, що зміна позиції країни-агресорки під впливом цих ударів є "дискусійним питанням".

"На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою", - наголосив Буданов.

Глава ОП зазначив, що Україна має робити все для того, щоб її переможна позиція підсилювалася. Він додав, що "будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні".

Переговори щодо миру в Україні

Нагадаємо, Україна та РФ цього року вже провели кілька раундів переговорів. Сторони не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ.

Зазначимо, Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він заявив, що Кремль розуміє, що не зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

Також президент України зазначав, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо питання територій.

Нещодавно Bloomberg з посиланням на джерела написало, що у США вірять, що, попри зміщення фокусу Вашингтона на Близький Схід, проведення переговорів між Росією та Україною все ще можливе.

