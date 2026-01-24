РФ відправила на переговори в Абу-Дабі "кращого переговірника" ГРУ

Хто увійшов до російської делегації

З відео стало відомо, що російська делегація складалася з трьох осіб. Найвищий за рангом - начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) Ігор Костюков, про участь якого раніше офіційно повідомляв Кремль.

Втім, у кадр також потрапив ще один високопоставлений представник - перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін. Його участь публічно не анонсувалася.

Третім учасником делегації був перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.

Людина Путіна для складних місій

Олександр Зорін - генерал-лейтенант ГРУ, уродженець Харкова 1968 року. Він двічі обіймав посаду військового аташе РФ у Японії, а у 2016-2017 роках був спецпредставником Міноборони Росії в Женеві на переговорах щодо припинення вогню в Сирії.

Російські та прокремлівські джерела неодноразово називали його "найкращим" або "найпотужнішим" переговірником Кремля. Кремлівський політолог Сергій Марков прямо називав Зоріна найефективнішим російським переговорником, а військовий кореспондент "Комсомольської правди" - людиною, здатною "розплутувати найскладніші конфлікти".

Зорін також був одним з архітекторів конференції з національного діалогу в Сирії у 2018 році та організовував контакти між режимом Асада і частиною сирійської опозиції.

Переговори щодо "Азовсталі" і Стамбул

Під час повномасштабної війни проти України Зорін брав участь у переговорах у травні 2022 року щодо здачі в полон українських захисників, заблокованих на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

У травні 2025 року він також входив до складу російської делегації на переговорах у Стамбулі. За закритим указом Путіна отримав звання Героя РФ.

Вербування сирійців для "ПВК Вагнера"

У 2021 році журнал Foreign Policy з посиланням на сирійських повстанців повідомляв, що Зорін у 2016 році керував кампанією Міноборони РФ з вербування сирійців для участі у війні в Лівії на боці сил Халіфи Хафтара.

За даними видання, сирійців вводили в оману, обіцяючи службу з охорони нафтових об’єктів у складі "ПВК Вагнера". Натомість після прибуття вони дізнавалися, що мають безпосередньо брати участь у бойових діях за значно меншу винагороду, ніж обіцялося.