РФ отправила на переговоры в Абу-Даби "лучшего переговорщика" ГРУ

Кто вошел в российскую делегацию

Из видео стало известно, что российская делегация состояла из трех человек. Самый высокий по рангу - начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Костюков, об участии которого ранее официально сообщал Кремль.

Впрочем, в кадр также попал еще один высокопоставленный представитель - первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин. Его участие публично не анонсировалось.

Третьим участником делегации был переводчик Илья Курепов, сотрудник лингвистического центра Минобороны РФ.

Человек Путина для сложных миссий

Александр Зорин - генерал-лейтенант ГРУ, уроженец Харькова 1968 года. Он дважды занимал должность военного атташе РФ в Японии, а в 2016-2017 годах был спецпредставителем Минобороны России в Женеве на переговорах по прекращению огня в Сирии.

Российские и прокремлевские источники неоднократно называли его "лучшим" или "самым мощным" переговорщиком Кремля. Кремлевский политолог Сергей Марков прямо называл Зорина самым эффективным российским переговорщиком, а военный корреспондент "Комсомольской правды" - человеком, способным "распутывать самые сложные конфликты".

Зорин также был одним из архитекторов конференции по национальному диалогу в Сирии в 2018 году и организовывал контакты между режимом Асада и частью сирийской оппозиции.

Переговоры по "Азовстали" и Стамбул

Во время полномасштабной войны против Украины Зорин участвовал в переговорах в мае 2022 года по сдаче в плен украинских защитников, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

В мае 2025 года он также входил в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. По закрытому указу Путина получил звание Героя РФ.

Вербовка сирийцев для "ЧВК Вагнера"

В 2021 году журнал Foreign Policy со ссылкой на сирийских повстанцев сообщал, что Зорин в 2016 году руководил кампанией Минобороны РФ по вербовке сирийцев для участия в войне в Ливии на стороне сил Халифы Хафтара.

По данным издания, сирийцев вводили в заблуждение, обещая службу по охране нефтяных объектов в составе "ЧВК Вагнера". Зато по прибытии они узнавали, что должны непосредственно участвовать в боевых действиях за значительно меньшее вознаграждение, чем обещалось.