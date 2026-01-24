РФ отправила на переговоры в Абу-Даби "лучшего переговорщика" ГРУ

На трехсторонние переговоры в Абу-Даби Россия направила одного из своих самых влиятельных и опытных переговорщиков - генерала ГРУ Александра Зорина, которого западные СМИ связывают с вербовкой сирийцев для "ЧВК Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство.Новости".
Из видео стало известно, что российская делегация состояла из трех человек. Самый высокий по рангу - начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Костюков, об участии которого ранее официально сообщал Кремль.
Впрочем, в кадр также попал еще один высокопоставленный представитель - первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин. Его участие публично не анонсировалось.
Третьим участником делегации был переводчик Илья Курепов, сотрудник лингвистического центра Минобороны РФ.
Александр Зорин - генерал-лейтенант ГРУ, уроженец Харькова 1968 года. Он дважды занимал должность военного атташе РФ в Японии, а в 2016-2017 годах был спецпредставителем Минобороны России в Женеве на переговорах по прекращению огня в Сирии.
Российские и прокремлевские источники неоднократно называли его "лучшим" или "самым мощным" переговорщиком Кремля. Кремлевский политолог Сергей Марков прямо называл Зорина самым эффективным российским переговорщиком, а военный корреспондент "Комсомольской правды" - человеком, способным "распутывать самые сложные конфликты".
Зорин также был одним из архитекторов конференции по национальному диалогу в Сирии в 2018 году и организовывал контакты между режимом Асада и частью сирийской оппозиции.
Во время полномасштабной войны против Украины Зорин участвовал в переговорах в мае 2022 года по сдаче в плен украинских защитников, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
В мае 2025 года он также входил в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. По закрытому указу Путина получил звание Героя РФ.
В 2021 году журнал Foreign Policy со ссылкой на сирийских повстанцев сообщал, что Зорин в 2016 году руководил кампанией Минобороны РФ по вербовке сирийцев для участия в войне в Ливии на стороне сил Халифы Хафтара.
По данным издания, сирийцев вводили в заблуждение, обещая службу по охране нефтяных объектов в составе "ЧВК Вагнера". Зато по прибытии они узнавали, что должны непосредственно участвовать в боевых действиях за значительно меньшее вознаграждение, чем обещалось.
В пятницу, 23 января, в Абу-Даби стартовали переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую сторону на встрече представляет делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что центральной темой переговоров станет территориальный вопрос, в частности ситуация вокруг Донбасса. В то же время накануне встречи пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассматривает выход украинских войск из Донбасса как одно из ключевых условий.
Перед началом переговоров Зеленский также провел консультации с украинской переговорной группой. После завершения первого дня встреч Рустем Умеров сообщил отдельные детали переговоров, а Reuters отмечало, что основное внимание было сосредоточено на территориальном вопросе, однако компромисса сторонам достичь не удалось.
В то же время 24 января Зеленский заявил, что в Абу-Даби представители трех стран смогли обсудить широкий спектр тем, охарактеризовав ход переговоров как конструктивный.
Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече, - читайте в материале РБК-Украина.