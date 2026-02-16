РФ відправила на фронт "аналоговнетні" копії HIMARS

Російські медіа активно просувають інформацію про нову реактивну систему залпового вогню, заявляючи про її застосування на фронті та порівнюючи із західними зразками.
DEFENSE EXPRESS
Пропагандистські ресурси РФ поширили повідомлення про РСЗВ "Сарма", здатну вражати цілі на відстані до 120 км.
Стверджується, що установку використовують за принципом "вистрілив - покинув позицію", що відповідає тактиці так званих кочових знарядь.
Також заявляється про початок випробувань системи безпосередньо в зоні бойових дій.
Російська сторона порівнює "Сарму" з американською системою HIMARS, наголошуючи на наявності шести напрямних і схожій концепції швидкого розгортання і відходу.
Окремо йдеться про застосування 300-мм ракет з дальністю до 120 км, тоді як стандартні 227-мм боєприпаси GMLRS для HIMARS мають радіус 70-80 км.
При цьому з 2024 року для HIMARS виробляються ракети ER-GMLRS з дальністю до 150 км, що перевищує заявлені показники "Сарми".
Раніше в РФ згадували про плани збільшити дальність своєї системи до 200 км, однак підтверджень цьому немає.
Проєкт "Сарма" називають продовженням дослідної РСЗВ 9А52-4 "Кама" на шасі КамАЗ-63501, вперше представленої ще 2007 року.
Про розробку оновленої версії повідомлялося 2023 року, проте даних про запуск серійного виробництва наразі не оприлюднено.
Нагадуємо, що в рамках програми PURL у 2026 році США планують передати Україні озброєння на загальну суму 15 млрд доларів, при цьому фінансування поставок забезпечують європейські партнери. Йдеться про військову допомогу американського виробництва, витрати на яку бере на себе Європа в рамках узгодженого механізму підтримки.
Зазначимо, що в січні 2026 року українські безпілотники ліквідували майже 30 тисяч російських військових, що, за наведеними даними, перевищило показники мобілізації в РФ за той самий період. Такі результати свідчать про нарощування ролі дронів на фронті та формування технологічної переваги українських сил у протистоянні.