РФ відправила на фронт "аналоговнетні" копії HIMARS

Що заявляють про російський аналог HIMARS

Пропагандистські ресурси РФ поширили повідомлення про РСЗВ "Сарма", здатну вражати цілі на відстані до 120 км.

Стверджується, що установку використовують за принципом "вистрілив - покинув позицію", що відповідає тактиці так званих кочових знарядь.

Також заявляється про початок випробувань системи безпосередньо в зоні бойових дій.

Російська сторона порівнює "Сарму" з американською системою HIMARS, наголошуючи на наявності шести напрямних і схожій концепції швидкого розгортання і відходу.

Окремо йдеться про застосування 300-мм ракет з дальністю до 120 км, тоді як стандартні 227-мм боєприпаси GMLRS для HIMARS мають радіус 70-80 км.

Факти про дальність і розробку

При цьому з 2024 року для HIMARS виробляються ракети ER-GMLRS з дальністю до 150 км, що перевищує заявлені показники "Сарми".

Раніше в РФ згадували про плани збільшити дальність своєї системи до 200 км, однак підтверджень цьому немає.

Проєкт "Сарма" називають продовженням дослідної РСЗВ 9А52-4 "Кама" на шасі КамАЗ-63501, вперше представленої ще 2007 року.

Про розробку оновленої версії повідомлялося 2023 року, проте даних про запуск серійного виробництва наразі не оприлюднено.