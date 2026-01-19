ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили безпілотних систем знищили "РСЗВ Кім Чен Ина" і кілька складів із дронами (відео)

Україна, Понеділок 19 січня 2026 17:59
UA EN RU
Сили безпілотних систем знищили "РСЗВ Кім Чен Ина" і кілька складів із дронами (відео) Ілюстративне фото: українські воїни знищили північнокорейське РСЗВ М-1991 (wikimedia)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники за допомогою дронів знищили північнокорейську реактивну систему залпового вогню М-1991, ворожі склади з дронамі та ще низку об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

За його словами, протягом 17-19 січня українські захисники з Сил безпілотних систем знищили:

  • ЗРК С-300В - самохідна пуско-заряджальна установка 9А84 (тимчасово окупована територія Луганської області);
  • "РСЗВ Кім Чен Ина" М-1991 - 240 мм, реактивна система залпового вогню КНДР;
  • тягову підстанцію живлення "Сартана" (тимчасово окупований Маріуполь) - живить електровози та електропоїзди на ділянці Маріуполь, Сартана, Волноваха, Донецьк, силовий трансформатор 2500 кВа;
  • тягову підстанцію живлення "Карань" (тимчасово окупована Андріївка Донецької області), що забезпечує мережу електрифікованої залізниці на відрізку Маріуполь, Волноваха, Комиш-Зоря, два силові трансформатори потужністю 2500-4000 кВа;
  • підстанцію "Азовська" 220 кВ (тимчасово окупований Старий Донецької області) - критичний елемент енергозабезпечення промисловості регіону в інтересах ВПК;
  • склад БПЛА 144 дивізії 51 Армії (тимчасово окупована Новокраснянка Луганської області);
  • склад БПЛА (тимчасово окупований Донецьк).

Операції провели українські воїни з першого окремого центру СБС, батальйону "Кайрос" 414 бригади "Птахи Мадяра" та 412 бригади Nemesis.

М-1991

Північнокорейська реактивна система залпового вогню М-1991 - це 240-мм РСЗВ виробництва КНДР, яка призначена для ураження цілей на великій дальності.

Установка вважається одним із найпотужніших артилерійських засобів Північної Кореї і є аналогом радянської РСЗВ "Ураган".

До слова, кілька днів тому стало відомо, що Сили безпілотних систем зірвали наступ російських окупантів на одному з ключових напрямків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КНДР Кім Чен Ин Північна Корея Сили безпілотних систем Війна в Україні Дрони
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу