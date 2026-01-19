Сили безпілотних систем знищили "РСЗВ Кім Чен Ина" і кілька складів із дронами (відео)
Українські захисники за допомогою дронів знищили північнокорейську реактивну систему залпового вогню М-1991, ворожі склади з дронамі та ще низку об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.
За його словами, протягом 17-19 січня українські захисники з Сил безпілотних систем знищили:
- ЗРК С-300В - самохідна пуско-заряджальна установка 9А84 (тимчасово окупована територія Луганської області);
- "РСЗВ Кім Чен Ина" М-1991 - 240 мм, реактивна система залпового вогню КНДР;
- тягову підстанцію живлення "Сартана" (тимчасово окупований Маріуполь) - живить електровози та електропоїзди на ділянці Маріуполь, Сартана, Волноваха, Донецьк, силовий трансформатор 2500 кВа;
- тягову підстанцію живлення "Карань" (тимчасово окупована Андріївка Донецької області), що забезпечує мережу електрифікованої залізниці на відрізку Маріуполь, Волноваха, Комиш-Зоря, два силові трансформатори потужністю 2500-4000 кВа;
- підстанцію "Азовська" 220 кВ (тимчасово окупований Старий Донецької області) - критичний елемент енергозабезпечення промисловості регіону в інтересах ВПК;
- склад БПЛА 144 дивізії 51 Армії (тимчасово окупована Новокраснянка Луганської області);
- склад БПЛА (тимчасово окупований Донецьк).
Операції провели українські воїни з першого окремого центру СБС, батальйону "Кайрос" 414 бригади "Птахи Мадяра" та 412 бригади Nemesis.
М-1991
Північнокорейська реактивна система залпового вогню М-1991 - це 240-мм РСЗВ виробництва КНДР, яка призначена для ураження цілей на великій дальності.
Установка вважається одним із найпотужніших артилерійських засобів Північної Кореї і є аналогом радянської РСЗВ "Ураган".
До слова, кілька днів тому стало відомо, що Сили безпілотних систем зірвали наступ російських окупантів на одному з ключових напрямків.