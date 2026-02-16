РФ отправила на фронт "аналоговнетные" копии HIMARS

Российские медиа активно продвигают информацию о новой реактивной системе залпового огня, заявляя о ее применении на фронте и сравнивая с западными образцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Пропагандистские ресурсы РФ распространили сообщения о РСЗО «Сарма», способной поражать цели на расстоянии до 120 км.
Утверждается, что установка используется по принципу "выстрелил — покинул позицию", что соответствует тактике так называемых кочующих орудий.
Также заявляется о начале испытаний системы непосредственно в зоне боевых действий.
Российская сторона сравнивает "Сарму" с американской системой HIMARS, подчеркивая наличие шести направляющих и схожую концепцию быстрого развертывания и отхода.
Отдельно говорится о применении 300-мм ракет с дальностью до 120 км, тогда как стандартные 227-мм боеприпасы GMLRS для HIMARS имеют радиус 70–80 км.
При этом с 2024 года для HIMARS производятся ракеты ER-GMLRS с дальностью до 150 км, что превышает заявленные показатели "Сармы".
Ранее в РФ упоминали о планах увеличить дальность своей системы до 200 км, однако подтверждений этому нет.
Проект "Сарма" называют продолжением опытной РСЗО 9А52-4 "Кама" на шасси КамАЗ-63501, впервые представленной еще в 2007 году.
О разработке обновленной версии сообщалось в 2023 году, однако данных о запуске серийного производства на данный момент не обнародовано.
Напоминаем, что в рамках программы PURL в 2026 году США планируют передать Украине вооружение на общую сумму 15 млрд долларов, при этом финансирование поставок обеспечивают европейские партнеры. Речь идет о военной помощи американского производства, расходы на которую берет на себя Европа в рамках согласованного механизма поддержки.
Отметим, что в январе 2026 года украинские беспилотники ликвидировали почти 30 тысяч российских военных, что, по приведенным данным, превысило показатели мобилизации в РФ за тот же период. Такие результаты свидетельствуют о наращивании роли дронов на фронте и формировании технологического преимущества украинских сил в противостоянии.