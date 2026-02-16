RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ отправила на фронт "аналоговнетные" копии HIMARS

Фото: HIMARS (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российские медиа активно продвигают информацию о новой реактивной системе залпового огня, заявляя о ее применении на фронте и сравнивая с западными образцами.

Что заявляют о российском аналоге HIMARS

Пропагандистские ресурсы РФ распространили сообщения о РСЗО «Сарма», способной поражать цели на расстоянии до 120 км.

Утверждается, что установка используется по принципу "выстрелил — покинул позицию", что соответствует тактике так называемых кочующих орудий.

Также заявляется о начале испытаний системы непосредственно в зоне боевых действий.

Российская сторона сравнивает "Сарму" с американской системой HIMARS, подчеркивая наличие шести направляющих и схожую концепцию быстрого развертывания и отхода.

Отдельно говорится о применении 300-мм ракет с дальностью до 120 км, тогда как стандартные 227-мм боеприпасы GMLRS для HIMARS имеют радиус 70–80 км.

Факты о дальности и разработке

При этом с 2024 года для HIMARS производятся ракеты ER-GMLRS с дальностью до 150 км, что превышает заявленные показатели "Сармы".

Ранее в РФ упоминали о планах увеличить дальность своей системы до 200 км, однако подтверждений этому нет.

Проект "Сарма" называют продолжением опытной РСЗО 9А52-4 "Кама" на шасси КамАЗ-63501, впервые представленной еще в 2007 году.

О разработке обновленной версии сообщалось в 2023 году, однако данных о запуске серийного производства на данный момент не обнародовано.

Напоминаем, что в рамках программы PURL в 2026 году США планируют передать Украине вооружение на общую сумму 15 млрд долларов, при этом финансирование поставок обеспечивают европейские партнеры. Речь идет о военной помощи американского производства, расходы на которую берет на себя Европа в рамках согласованного механизма поддержки.

Отметим, что в январе 2026 года украинские беспилотники ликвидировали почти 30 тысяч российских военных, что, по приведенным данным, превысило показатели мобилизации в РФ за тот же период. Такие результаты свидетельствуют о наращивании роли дронов на фронте и формировании технологического преимущества украинских сил в противостоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРСЗОРоссийская Федерация