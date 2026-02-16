РФ отправила на фронт "аналоговнетные" копии HIMARS

Что заявляют о российском аналоге HIMARS

Пропагандистские ресурсы РФ распространили сообщения о РСЗО «Сарма», способной поражать цели на расстоянии до 120 км.

Утверждается, что установка используется по принципу "выстрелил — покинул позицию", что соответствует тактике так называемых кочующих орудий.

Также заявляется о начале испытаний системы непосредственно в зоне боевых действий.

Российская сторона сравнивает "Сарму" с американской системой HIMARS, подчеркивая наличие шести направляющих и схожую концепцию быстрого развертывания и отхода.

Отдельно говорится о применении 300-мм ракет с дальностью до 120 км, тогда как стандартные 227-мм боеприпасы GMLRS для HIMARS имеют радиус 70–80 км.

Факты о дальности и разработке

При этом с 2024 года для HIMARS производятся ракеты ER-GMLRS с дальностью до 150 км, что превышает заявленные показатели "Сармы".

Ранее в РФ упоминали о планах увеличить дальность своей системы до 200 км, однако подтверждений этому нет.

Проект "Сарма" называют продолжением опытной РСЗО 9А52-4 "Кама" на шасси КамАЗ-63501, впервые представленной еще в 2007 году.

О разработке обновленной версии сообщалось в 2023 году, однако данных о запуске серийного производства на данный момент не обнародовано.