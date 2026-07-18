У РФ "відбивалися" від дронів майже у 20 регіонах
Російська ППО, за офіційною версією, знову "впоралася" із сотнями дронів. Водночас географія нічної атаки охопила майже два десятки регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.
У російському військовому відомстві заявили, що в ніч на 18 липня сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 379 українських безпілотників літакового типу.
За твердженням Міноборони РФ, безпілотники нібито були збиті над територіями:
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Бєлгородської області;
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Брянської області;
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Курської області;
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Смоленської області;
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Рязанської області;
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Калузької області;
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Тульської області;
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Тамбовської області;
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Орловської області;
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Липецької області;
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Тверської області;
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Псковської області;
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Воронезької області;
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Ростовської області;
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Волгоградської області;
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Ленінградської області;
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Володимирської області;
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Московського регіону;
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Краснодарського краю;
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тимчасово окупованого Криму;
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акваторій Азовського та Чорного морів.
Нічна атака по Росії
Попри заяви Міноборони РФ про "успішну" роботу ППО, у ніч на 18 липня безпілотники атакували кілька об'єктів у Московській області. Під удар потрапила нафтобаза в Ногінську, також повідомлялося про вибухи у Твері та Володимирі.
Крім того, під час атаки було уражено склад Wildberries в Електросталі. Цю інформацію підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські дрони цієї ночі уразили два важливі логістичні об'єкти у Московському та Тамбовському регіонах.
За його словами, також було уражено нафтовий об'єкт, а українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторіях Азовського й Чорного морів та в тимчасово окупованому Криму.