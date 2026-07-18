У РФ "відбивалися" від дронів майже у 20 регіонах

Російська ППО, за офіційною версією, знову "впоралася" із сотнями дронів. Водночас географія нічної атаки охопила майже два десятки регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

Попри заяви Міноборони РФ про "успішну" роботу ППО, у ніч на 18 липня безпілотники атакували кілька об'єктів у Московській області . Під удар потрапила нафтобаза в Ногінську, також повідомлялося про вибухи у Твері та Володимирі.

За твердженням Міноборони РФ, безпілотники нібито були збиті над територіями:

У російському військовому відомстві заявили, що в ніч на 18 липня сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 379 українських безпілотників літакового типу.

Крім того, під час атаки було уражено склад Wildberries в Електросталі. Цю інформацію підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські дрони цієї ночі уразили два важливі логістичні об'єкти у Московському та Тамбовському регіонах.

За його словами, також було уражено нафтовий об'єкт, а українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторіях Азовського й Чорного морів та в тимчасово окупованому Криму.