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У РФ "відбивалися" від дронів майже у 20 регіонах

11:46 18.07.2026 Сб
2 хв
У Кремлі вже підрахували "успіхи" ППО після чергової неспокійної ночі
aimg Марія Науменко
У РФ "відбивалися" від дронів майже у 20 регіонах Фото: ілюстративне зображення ударних дронів (Getty Images)
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Російська ППО, за офіційною версією, знову "впоралася" із сотнями дронів. Водночас географія нічної атаки охопила майже два десятки регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

У російському військовому відомстві заявили, що в ніч на 18 липня сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 379 українських безпілотників літакового типу.

За твердженням Міноборони РФ, безпілотники нібито були збиті над територіями:

  • Бєлгородської області;

  • Брянської області;

  • Курської області;

  • Смоленської області;

  • Рязанської області;

  • Калузької області;

  • Тульської області;

  • Тамбовської області;

  • Орловської області;

  • Липецької області;

  • Тверської області;

  • Псковської області;

  • Воронезької області;

  • Ростовської області;

  • Волгоградської області;

  • Ленінградської області;

  • Володимирської області;

  • Московського регіону;

  • Краснодарського краю;

  • тимчасово окупованого Криму;

  • акваторій Азовського та Чорного морів.

Нічна атака по Росії

Попри заяви Міноборони РФ про "успішну" роботу ППО, у ніч на 18 липня безпілотники атакували кілька об'єктів у Московській області. Під удар потрапила нафтобаза в Ногінську, також повідомлялося про вибухи у Твері та Володимирі.

Крім того, під час атаки було уражено склад Wildberries в Електросталі. Цю інформацію підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські дрони цієї ночі уразили два важливі логістичні об'єкти у Московському та Тамбовському регіонах.

За його словами, також було уражено нафтовий об'єкт, а українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторіях Азовського й Чорного морів та в тимчасово окупованому Криму.

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