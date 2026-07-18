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В РФ "отбивались" от дронов почти в 20 регионах

11:46 18.07.2026 Сб
2 мин
В Кремле уже подсчитали "успехи" ПВО после очередной беспокойной ночи
aimg Мария Науменко
В РФ "отбивались" от дронов почти в 20 регионах Фото: иллюстративное изображение ударных дронов (Getty Images)
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Российская ПВО, по официальной версии, снова "справилась" с сотнями дронов. В то же время география ночной атаки охватила почти два десятка регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве заявили, что в ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа.

По утверждению Минобороны РФ, беспилотники якобы были сбиты над территориями:

  • Белгородской области;

  • Брянской области;

  • Курской области;

  • Смоленской области;

  • Рязанской области;

  • Калужской области;

  • Тульской области;

  • Тамбовской области;

  • Орловской области;

  • Липецкой области;

  • Тверской области;

  • Псковской области;

  • Воронежской области;

  • Ростовской области;

  • Волгоградской области;

  • Ленинградской области;

  • Владимирской области;

  • Московского региона;

  • Краснодарского края;

  • временно оккупированного Крыма;

  • акваторий Азовского и Черного морей.

Ночная атака по России

Несмотря на заявления Минобороны РФ об "успешной" работе ПВО, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области. Под удар попала нефтебаза в Ногинске, также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире.

Кроме того, во время атаки был поражен состав Wildberries в Электростале. Эту информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские дроны этой ночью поразили два важных логистических объекта в Московском и Тамбовском регионах.

По его словам, также был поражен нефтяной объект, а украинские медстрайки работали по целям в акваториях Азовского и Черного морей и во временно оккупированном Крыму.

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