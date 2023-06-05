РФ відбиває наступ, якого ще немає. У Зеленського відреагували на фейки про "епічний двобій"

Він зазначив, що російські інформаційні зведення вже давно стали окремим віртуальним метавсесвітом.

"Москва вже активно бере участь у відбитті... глобального наступу, якого "ще немає". Мільйонна армія росіян активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS та ескадрильї F-16. Битва триває, одним словом", - написав радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що Україна уважно спостерігає за цим "епічним двобоєм", хоча і з певним подивом.

Радник порадив громадянам стежити виключно за офіційними новинами з України, якщо вони хочуть знати правду.

Російська ІПСО

Сьогодні у Міноборони Росії заявили про нібито початок "великомасштабного наступу" ЗСУ на п'яти ділянках фронту. При цьому у Генштабі ЗСУ спростували заяви російського відомства.

Після цього у СтратКомі ЗСУ повідомили, що у Росії вигадали нову ІПСО, метою якої є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських бійців на полі бою. Метою таких ІПСО може бути введення суспільства в оману.

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр попросила українців не обговорювати дії військових, адже "плани люблять тишу". Вона зазначила, що про початок контрнаступальних дій ніхто попереджати не збирається.

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