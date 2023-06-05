РФ отражает наступление, которого еще нет. У Зеленского отреагировали на фейки об "эпическом поединке"

Он отметил, что российские информационные сводки уже давно стали отдельной виртуальной метавселенной.

"Москва уже активно участвует в отражении... глобального наступления, которого "еще нет". Миллионная армия россиян активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом", - написал советник главы ОП.

Подоляк отметил, что Украина внимательно наблюдает за этим "эпическим поединком", хотя и с определенным изумлением.

Советник посоветовал гражданам следить исключительно за официальными новостями из Украины, если они хотят знать правду.

Российская ИПСО

Сегодня в Минобороны России заявили о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта. При этом в Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.

После этого в Страткоме ВСУ сообщили, что в России придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя. Целью таких ИПСО может быть введение общества в заблуждение.

Отметим, что ранее замминистра обороны Анна Маляр попросила украинцев не обсуждать действия военных, ведь "планы любят тишину". Она отметила, что о начале контрнаступательных действий никто предупреждать не намерен.

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