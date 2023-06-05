Нове кіно? В Кремлі підготували ІПСО, щоб дискредитувати контрнаступ ЗСУ

В Росії "серйозно готуються" до контрнаступу ЗСУ. Зокрема, там вже вигадали нову ІПСО, метою якої є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських військових на поле бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

"В російських Telegram-каналах та соцмережах планується посилення поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань", - йдеться в повідомленні.

В чому суть ІПСО?

З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти, в тому числі росіян, кремлівські пропагандисти будуть розповсюджувати неправдиву інформацію про контрнаступ ЗСУ, його напрямки та втрати українського війська. Це може відбуватись навіть тоді, коли контрнаступу і немає.

"Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", - додають у СтратКомі.

Де можна отримати правдиву інформацію?

Достовірну інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗС України.

Контрнаступ ЗСУ

Не виключено, що частиною цієї ІПСО може бути інформація РФ про "великомасштабний наступ" ЗСУ на п'яти ділянках фронту. В Міноборони Росії стверджують, що він, нібито, розпочався вранці 4 червня.

Нагадаємо, що тема контрнаступу ЗСУ постійно обговорюється українцями. Її також постійно коментує і влада. Водночас заступник міністра оборони Ганна Маляр буквально вчора звернулася з проханням не обговорювати дії військових, бо "плани люблять тишу". Вона попередила, що про початок контрнаступальних дій ніхто попереджати не збирається.