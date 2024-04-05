РФ вербує українців на окупованих територіях до загонів ПВК "Вагнера" в Африці, - ЦНС

Як повідомляється, ПВК "Вагнера" розпочала вербувати чоловіків від 22 до 50 років. на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тисяч рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

У ЦНС зазначили, що в Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин.

У Спротиві також нагадують, що "вагнерівців" помітили в Африці ще у 2017 році. Вони аргументують свою присутність на континенті тим, що прагнуть "боротися з американськими впливами".

"Росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань", - додали у ЦНС.