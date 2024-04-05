РФ вербує українців на окупованих територіях до загонів ПВК "Вагнера" в Африці, - ЦНС

Росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців до загонів ПВК "Вагнера" для війни в Африці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, ПВК "Вагнера" розпочала вербувати чоловіків від 22 до 50 років. на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тисяч рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.
У ЦНС зазначили, що в Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин.
У Спротиві також нагадують, що "вагнерівців" помітили в Африці ще у 2017 році. Вони аргументують свою присутність на континенті тим, що прагнуть "боротися з американськими впливами".
"Росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань", - додали у ЦНС.
Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.
За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.
Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.
За даними британської розвідки, у Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Це грає на руку Кремлю і впливає на Україну.
Пізніше стало відомо, що частина найманців ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, могла бути перекинута до Росії.
Також нещодавно ми повідомляли, що Росія формує новий корпус добровольців, до якого увійдуть колишні "вагнерівці". Вони вже діють у районі Авдіївки Донецької області.
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