У Білорусі залишається тисяча "вагнерівців", це впливає на Україну, - британська розвідка

У Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Це грає на руку Кремлю і впливає на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

"Цілком ймовірно, що в Білорусі залишилося менше 1000 російських найманців Вагнера. Вони присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8 тисяч найманців Вагнера", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що "вагнерівці" продовжують навчати білоруських військових. Навряд чи ватажок білоруського режиму Олександр Лукашенко використовуватиме найманців ПВК "Вагнера" за межами їх компетенції.

Скоріше за все, бойовики беруть участь у підготовці військ міністерства внутрішніх справ, але навряд чи причетні до внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі.

"Тривала присутність найманців Вагнера в Білорусі майже напевно також приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень", - наголошує розвідка Британії.

Бунт та загибель Пригожина

У червні 2023 колишній ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин організував бунт проти російського військового керівництва. Він пішов на Москву, але так і не дійшов до столиці Росії.

Бунт Пригожин тривав трохи більше доби. Після чого ПВК "Вагнера" фактично розформували, частину бойовиків відправили до Білорусі, як і самого Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Пізніше, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Загиблого ватажка "вагнерівців" поховали таємно на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.