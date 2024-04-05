РФ вербует украинцев на оккупированных территориях в отряды ЧВК "Вагнера" в Африке, - ЦНС

Как сообщается, ЧВК "Вагнера" начала вербовать мужчин от 22 до 50 лет на временно оккупированных территориях Украины. Оккупанты обещают им заработную плату в размере 240 тысяч рублей, если контракт будет подписан на шесть месяцев.

В ЦНС отметили, что в Африке пленникам придется, кроме того, что воевать, еще и заниматься добычей полезных ископаемых.

В Сопротивлении также напоминают, что "вагнеровцев" заметили в Африке еще в 2017 году. Они аргументируют свое присутствие на континенте тем, что стремятся "сражаться с американскими влияниями".

"Россия известна своими постоянными войнами во многих странах мира и тем, что не гнушается нарушать международное гуманитарное право, которое не позволяет вербовку местного населения в милитаристские объединения", - добавили в ЦНС.