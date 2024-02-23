Частину "вагнерівців", ймовірно, перекинули з Білорусі в Ростов, - "Гаюн"
Частину найманців ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, могла бути перекинута у російське місто Ростов-на-Дону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
"За непрямими ознаками частина залишків угруповання ПВК "Вагнера" у Білорусі могла бути перекинута в Ростов-на-Дону 17 лютого 2024 року", - йдеться в повідомленні.
Водночас зазначається, що наразі інформація потребує додаткових підтверджень.
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ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина
Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.
За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.
Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.
За даними британської розвідки, у Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Це грає на руку Кремлю і впливає на Україну.
Також нещодавно ми повідомляли, що Росія формує новий корпус добровольців, до якого увійдуть колишні "вагнерівці". Вони вже діють у районі Авдіївки Донецької області.
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