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Частину "вагнерівців", ймовірно, перекинули з Білорусі в Ростов, - "Гаюн"

П'ятниця 23 лютого 2024 20:27
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Частину "вагнерівців", ймовірно, перекинули з Білорусі в Ростов, - "Гаюн" Фото: частину "вагнерівців", ймовірно, перекинули з Білорусі в Ростов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Частину найманців ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, могла бути перекинута у російське місто Ростов-на-Дону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"За непрямими ознаками частина залишків угруповання ПВК "Вагнера" у Білорусі могла бути перекинута в Ростов-на-Дону 17 лютого 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що наразі інформація потребує додаткових підтверджень.

Частину &quot;вагнерівців&quot;, ймовірно, перекинули з Білорусі в Ростов, - &quot;Гаюн&quot;

t.me/Hajun_BY

ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина

Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

За даними британської розвідки, у Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Це грає на руку Кремлю і впливає на Україну.

Також нещодавно ми повідомляли, що Росія формує новий корпус добровольців, до якого увійдуть колишні "вагнерівці". Вони вже діють у районі Авдіївки Донецької області.

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Білорусь Ростов-на-Дону ПВК Вагнера Вагнерівці
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