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Росія суттєво посилила військову присутність у Білорусі, - ISW

Білорусь, Понеділок 18 грудня 2023 07:31
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Росія суттєво посилила військову присутність у Білорусі, - ISW Фото: армія Білорусі розгорнула батальйони і тактичні групи у двох областях (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація посилила військове угруповання на території союзницької Республіки Білорусь. Білоруські військові за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти Інституту послалися на інформацію, оприлюднену українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем у неділю, 17 грудня. За його словами, білоруські військові розгорнули масштабне військове угруповання на теренах двох областей. До неї увійшли:

  • десантно-штурмовий батальйон 38-ї десантно-штурмової бригади біля Ужово і на південь від Пінська Брестської області;
  • два загони 5-ї бригади спецназу поблизу Іванова Брестської області та Приболовичей Гомельської області;
  • парашутно-десантний батальйон 103-ї окремої повітряно-десантної бригади поблизу Лельчицького району, Брагіма та Зябрівка Гомельської області;
  • тактичну групу 51-ї артилерійської бригади на південь від міста Гомель;
  • реактивну артилерійської батареї 336-ї реактивної артилерійської бригади поблизу Зябрівки Гомельської області.

Машовець зазначив, що угруповання налічує 1840 військовослужбовців, до 68-70 одиниць БТР, 24 артилерійські системи і три системи протиповітряної оборони.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Білоруські журналісти знайшли ймовірні свідчення того, що найманці розформованої російської ПВК "Вагнера" могли увійти до складу новоствореного спецпідрозділу "Торнадо" Внутрішніх військ МВС Республіки Білорусь.

15 грудня у Білорусі почали раптову перевірку сил ППО.

Крім того, Мінськ регулярно продовжує військові навчання Збройних сил Білорусі з Росією. Сумарно вони тривають уже 86 тижнів.

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