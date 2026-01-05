UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ вдруге за ніч підняла МіГ-31К: в Україні оголосили масштабну тривогу

Фото: є загроза пусків ракет "Кинджал" (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 5 січня, вже вдруге підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через це в Україні масштабна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 02:16.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісні цілі в напрямку Києва. Моніторингові канали уточнювали, що мова йде про балістику. Проте вибухів чи наслідків - не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал поки що досі по всій Україні.

 

Атаки РФ на Україну

Нагадаємо, що росіяни менше години тому теж піднімали в небо МіГ-31К, через що по всій країні була тривога. Однак запуски ракет офіційно так і не зафіксували.

Також варто зазначити, що ввечері 4 грудня ворог теж піднімав носії аеробалістичних ракет "Кинжал", але ударів по Україні не було.

У той же час, росіяни прямо зараз масово атакують Україну дронами. У деяких областях було зафіксовано цілі групи безпілотників.

Раніше ми писали, що в ніч на 13 грудня росіяни тричі піднімали в небо МіГ-31К. Тієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіГ-31КВійна в Україні