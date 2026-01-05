РФ вдруге за ніч підняла МіГ-31К: в Україні оголосили масштабну тривогу

Атаки РФ на Україну

Нагадаємо, що росіяни менше години тому теж піднімали в небо МіГ-31К, через що по всій країні була тривога. Однак запуски ракет офіційно так і не зафіксували.

Також варто зазначити, що ввечері 4 грудня ворог теж піднімав носії аеробалістичних ракет "Кинжал", але ударів по Україні не було.

У той же час, росіяни прямо зараз масово атакують Україну дронами. У деяких областях було зафіксовано цілі групи безпілотників.

Раніше ми писали, що в ніч на 13 грудня росіяни тричі піднімали в небо МіГ-31К. Тієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку.