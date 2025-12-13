Росіяни третій раз за ніч підняли носії "Кинджалів" МіГ-31К

Російські окупанти вже втретє за ніч підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних Сил ЗСУ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 02:58. Зазначимо, що за останні три години це вже третій зліт. Після першого ніби все було спокійно, але після другого ворог запустив ракети, на тлі чого в Одесі та Кропивницькому було чути вибухи. Наразі невідомо, чи запустили росіяни "Калібри" знову. Де оголосили тривогу Станом на 03:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, наразі сигнал розповсюдився по всій території України.