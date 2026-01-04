Росія масовано атакує Україну дронами: де загроза ударів
Росіяни в ніч з 4 на 5 січня вчергове атакують Україну дронами. У низці областей зафіксовано цілі групи безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, атака почалася приблизно о 20:25. Вже тоді у Чернігівській області було зафіксовано группу дронів, а також безпілотники фіксували у Харківській області.
Згодом групи дронів були також у Сумській, Полтавській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. За останніми даними, о 23:23, Повітряні сили писали про наступну фіксацію:
- група дронів на Харківщині курсом на Полтавщину;
- група дронів на Полтавщині в напрямку Черкащини;
- група дронів на Кіровоградщині в західному напрямку.
Зазначимо, що ввечері моніторингові канали писали, що в цю ніч може бути комбінована атака РФ по Україні.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.
Атаки РФ по Україні
Нагадаємо, що в ніч на 4 січня росіяни також здійснили атаку дронами по Україні. За даними Повітряних сил, ворог запустив 52 безпілотники.
Станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони України збили або придушили 39 дронів на півночі та сході країни.
Водночас було зафіксовано влучання 13 дронів у 9 локаціях, а також падіння уламків в одній локації.