Росія масовано атакує Україну дронами: де загроза ударів

Неділя 04 січня 2026 23:46
Росія масовано атакує Україну дронами: де загроза ударів Фото: ворог запустив по Україні групи дронів після 20:00 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 4 на 5 січня вчергове атакують Україну дронами. У низці областей зафіксовано цілі групи безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, атака почалася приблизно о 20:25. Вже тоді у Чернігівській області було зафіксовано группу дронів, а також безпілотники фіксували у Харківській області.

Згодом групи дронів були також у Сумській, Полтавській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. За останніми даними, о 23:23, Повітряні сили писали про наступну фіксацію:

  • група дронів на Харківщині курсом на Полтавщину;
  • група дронів на Полтавщині в напрямку Черкащини;
  • група дронів на Кіровоградщині в західному напрямку.

Росія масовано атакує Україну дронами: де загроза ударів

Зазначимо, що ввечері моніторингові канали писали, що в цю ніч може бути комбінована атака РФ по Україні.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

Росія масовано атакує Україну дронами: де загроза ударів

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 4 січня росіяни також здійснили атаку дронами по Україні. За даними Повітряних сил, ворог запустив 52 безпілотники.

Станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони України збили або придушили 39 дронів на півночі та сході країни.

Водночас було зафіксовано влучання 13 дронів у 9 локаціях, а також падіння уламків в одній локації.

