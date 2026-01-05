Росія підняла у небо МіГ-31К: є загроза пуску "Кинджалів"

В Україні в ніч проти 5 січня оголосили масштабну тривогу. Ворог підняв у небо літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 01:36.

Водночас інформацію про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:42 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжує лунати по всій території України.