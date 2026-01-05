РФ второй раз за ночь подняла МиГ-31К: в Украине объявили масштабную тревогу

Атаки РФ на Украину

Напомним, что россияне меньше часа назад тоже поднимали в небо МиГ-31К, из-за чего по всей стране была тревога. Однако запуски ракет официально так и не зафиксировали.

Также стоит отметить, что вечером 4 декабря враг тоже поднимал носители аэробаллистических ракет "Кинжал", но ударов по Украине не было.

В то же время, россияне прямо сейчас массово атакуют Украину дронами. В некоторых областях были зафиксированы целые группы беспилотников.

Ранее мы писали, что в ночь на 13 декабря россияне трижды поднимали в небо МиГ-31К. Той ночью враг совершил комбинированную атаку.