В Україні масштабна тривога: Росія підняла в небо МіГ-31К

У неділю ввечері, 4 січня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 19:21. Водночас інформації про ракетну небезпеку для всієї країни підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Оновлено о 19:40 У Києві та низці областей почалися відбої тривог. Де оголосили тривогу Станом на 19:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі продовжується по всій території України.