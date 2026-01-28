РФ вдарила по порту "Південний" під Одесою: кадри пожежі та руйнувань

Обстріл України 28 січня

У ніч на 28 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 146 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 103 ворожі безпілотники.

Так, ворог наніс удари по столиці України. В результаті обстрілу у Голосіївському районі столиці пошкоджена багатоповерхівка та кілька авто.

Окрім того, під ранок армія РФ вдарила по Запоріжжю. Постраждали двоє людей. Також внаслідок пожежі, яка виникла на місці влучання, постраждали понад 100 квартир і 20 машин.

Також у ніч на 28 січня Росія знову обстріляла Одесу. Були застосовані ударні безпілотники, Кілька об'єктів, включно з релігійним комплексом і житловою забудовою, зазнали ушкоджень, проте попередньо постраждалих немає.

Більше подробиць про нічній удар росіян по Україні – читайте у матеріалі РБК-Україна.