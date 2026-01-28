RU

РФ ударила по порту "Южный" под Одессой: кадры пожара и разрушений

Фото: РФ ударила по порту "Южный" под Одессой
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали инфраструктуру порта "Южный" под Одессой. Из-за обстрелов возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"В Одесской области армия РФ ударила БпЛА по территории порта, разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания. Возник пожар", - отметил Кулеба.

По его словам, по состоянию на утро продолжается ликвидация повреждений экстренными службами и работниками порта.

В Администрации морских портов Украины добавили, что из-за атаки на порт Южный зафиксировано повреждение объектов производственной и железнодорожной инфраструктуры.

 

 

 

Обстрел Украины 28 января

В ночь на 28 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 146 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 103 вражеских беспилотника.

Так, враг нанес удары по столице Украины. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы повреждена многоэтажка и несколько авто.

Кроме того, под утро армия РФ ударила по Запорожью. Пострадали два человека. Также в результате пожара, который возник на месте попадания, пострадали более 100 квартир и 20 машин.

Также в ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Были применены ударные беспилотники, несколько объектов, включая религиозный комплекс и жилую застройку, получили повреждения, однако предварительно пострадавших нет.

Больше подробностей о ночном ударе россиян по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

