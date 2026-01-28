РФ ударила по порту "Южный" под Одессой: кадры пожара и разрушений

Обстрел Украины 28 января

В ночь на 28 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 146 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 103 вражеских беспилотника.

Так, враг нанес удары по столице Украины. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы повреждена многоэтажка и несколько авто.

Кроме того, под утро армия РФ ударила по Запорожью. Пострадали два человека. Также в результате пожара, который возник на месте попадания, пострадали более 100 квартир и 20 машин.

Также в ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Были применены ударные беспилотники, несколько объектов, включая религиозный комплекс и жилую застройку, получили повреждения, однако предварительно пострадавших нет.

Больше подробностей о ночном ударе россиян по Украине - читайте в материале РБК-Украина.