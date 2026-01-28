Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 150 дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 218 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 146 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 103 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 27 січня до ранку 28 січня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., а також 146 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 90 із запушених росіянами дронів - "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних безпілотників на 22 локаціях. "Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.