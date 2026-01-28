Приліт у 17-поверхівку, потрощені авто: з'явилися фото наслідків атаки на Київ

Російські війська сьогодні вночі, 28 січня, атакували Київ ударними безпілотниками. В результаті обстрілу у Голосіївському районі столиці пошкоджена багатоповерхівка та кілька авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Також рятувальники зазначають, що після удару пошкоджені поруч припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, на місці удару та падіння уламків працюють рятувальники та відповідні служби.

"В Голосіївському районі внаслідок влучання в торець 17-типоверхового житлового будинку сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджені вікна верхніх поверхів", - повідомили у ДСНС.

Нічний обстріл України 28 січня

Російські війська сьогодні вночі, 28 січня, дронами та ракетами атакували кілька регіонів України, пошкоджень зазнала критична інфраструктура.

Так, під ранок армія РФ вдарила по Запоріжжю. Постраждали двоє людей. Також внаслідок пожежі, яка виникла на місці влучання, постраждали понад 100 квартир і 20 машин.

Окрім того, у ніч на 28 січня Росія знову обстріляла Одесу. Були застосовані ударні безпілотники, Кілька об'єктів, включно з релігійним комплексом і житловою забудовою, зазнали ушкоджень, проте попередньо постраждалих немає.

Також унаслідок атаки РФ на Київщину постраждала Білогородська громада. Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок, є двоє загиблих. Ще четверо людей звернулося за медичною допомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння.