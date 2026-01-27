ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На вулицю - з маскою: Львівська ОВА попередила про забруднене повітря

Львів, Вівторок 27 січня 2026 11:24
UA EN RU
На вулицю - з маскою: Львівська ОВА попередила про забруднене повітря Фото: Львівська ОВА попередила про забруднене повітря після атаки РФ (facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок ранкової атаки дрона на Львівщині зафіксовано перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі в селі Смільне. Людям радять не виходити на вулицю без маски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За даними ОВА, в селі Смільне, що належить до Бродівської міської територіальної громади зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі. Його виявили фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Погіршення якості повітря пов'язане з атакою безпілотника по об'єкту інфраструктури у Золочівському районі.

За словами Козицького, ситуація контрольована, радіаційний фон перебуває в нормі. Працівники служби продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.

"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю - скористайтеся одноразовою маскою", - повідомив він.

Також жителів закликають тимчасово утриматися від провітрювання приміщень.

Атака на Львівську область

Нагадаємо, сьогодні вранці, 27 січня російські окупанти атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Згодом Бродівська міська рада уточнила, що задимлення виникло через згоранням нафтопродуктів та закликала мешканців щільно зачинити вікна і двері та обмежити пересування вулицями.

Також у місті Броди скасували навчання у школах, воно здійснюватиметься дистанційно. Дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима. Там планують створити чергові групи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Війна в Україні Дрони
Новини
Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ
Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін