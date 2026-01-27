На вулицю - з маскою: Львівська ОВА попередила про забруднене повітря

Внаслідок ранкової атаки дрона на Львівщині зафіксовано перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі в селі Смільне. Людям радять не виходити на вулицю без маски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За даними ОВА, в селі Смільне, що належить до Бродівської міської територіальної громади зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі. Його виявили фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Погіршення якості повітря пов'язане з атакою безпілотника по об'єкту інфраструктури у Золочівському районі.

За словами Козицького, ситуація контрольована, радіаційний фон перебуває в нормі. Працівники служби продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.

"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю - скористайтеся одноразовою маскою", - повідомив він.

Також жителів закликають тимчасово утриматися від провітрювання приміщень.