Росія стягує сили на фронт: де окупанти готують весняний наступ

Російські війська останніми тижнями активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту. Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найбільш напружених ділянок фронту - району Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DeepState .

Загальна динаміка бойових дій

За даними аналітиків, протягом перших десяти днів березня російські сили провели близько 1400 атак на різних ділянках лінії фронту.

Цей показник вважається одним із найнижчих за останній час, однак він лише трохи відрізняється від середніх значень попередніх місяців.

З вересня по лютий російські підрозділи в середньому здійснювали приблизно 1800 штурмів щомісяця, що свідчить про збереження високої інтенсивності бойових дій.

Найактивніші напрямки

Найбільш запеклі бої, як і раніше, фіксуються в районі Покровська.

"Як Покровськ, так і Мирноград по суті окуповані, тому противник зосереджений на Родинському та Гришиному, куди постійно відправляє свою піхоту на штурми", - зазначили аналітики.

Водночас помітно зросла активність російських підрозділів біля Гуляйполя. За інформацією спостерігачів, кількість атак на цій ділянці вже перевищила інтенсивність боїв на Покровському напрямку.Спроби тиску на інших ділянках

Зростання активності фіксується також на Костянтинівському напрямку. За оцінкою аналітиків, російські підрозділи систематично перевіряють оборону навколо міста, прагнучи закріпитися на окремих позиціях і підготувати умови для подальших боїв.

Крім того, збільшення кількості штурмів спостерігається і в районі Слов'янська. Експерти пов'язують це з просуванням російських сил поблизу Сіверська та посиленням там піхотних підрозділів.

Підготовка до нових умов на фронті

За даними DeepState, російське командування також проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Аналітики вважають, що такі дії можуть бути пов'язані зі зміною погодних умов і появою густої рослинності, що здатне вплинути на тактику бойових дій на фронті.