Курс долара Економіка Авто Tech

РФ вдарила по об'єкту енергетики на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч осіб

Фото: РФ вдарила по об'єкту енергетики на Чернігівщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 18 жовтня, атакували об'єкт енергетики у Чернігівській області. В результату удару без світла залишились 17 тисяч чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

"Вночі росіяни поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням на місці влучання ворожого безпілотника.

"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Бережіть себе", - додали енергетики.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях України. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно.

Також через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських ударів вчора вранці у кількох областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії за розпорядженням "Укренерго".

Також запроваджувались аварійні обмеження електропостачання в декількох регіонах. На Чернігівщині діють погодинні графіки відключення електроенергії, що є наслідком систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону.

Йдеться про Київську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Кіровоградську області. Проте вдень енергетики скасували екстрені відключення у Києві та Київській області.

Також відомо, що вчора ввечері "Укренерго" наказало ввести на всій території України екстрені відключення світла.

