РФ вдарила по об'єкту енергетики на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч осіб

"Вночі росіяни поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням на місці влучання ворожого безпілотника.

"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Бережіть себе", - додали енергетики.