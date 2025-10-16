ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Україну охопила нова хвиля екстрених відключень

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 19:02
UA EN RU
Україну охопила нова хвиля екстрених відключень Фото: екстрені відключення електроенергії введено в усіх регіонах України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В України сьогодні ввечері за вказівкою "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

У дописі йдеться, що у всіх регіонах України ввечері четверга, 16 жовтня, застосовано екстрені відключення.

Зазначається, що до кінця доби в усіх областях продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У деяких областях діють графіки аварійних відключень - вони не є графіками погодинних відключень, які передбачають чіткі часові рамки.

Введення графіків аварійних відключень відбувається в аварійних випадках, коли необхідно оперативно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Тривалість знеструмлення при цьому неможливо спрогнозувати.

Відключення в України

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.

Протягом останніх кількох тижнів російські загарбники завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури

Зазначимо, що через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні знову вимушено запровадили відключення світла.

При цьому переважним чином це аварійні відключення - коли жодні графіки не діють. Припускається, що аварійні відключення світла в низці регіонів можуть тривати щонайменше ще тиждень.

У Києві та в Київській області сьогодні, 16 жовтня, вже один раз запровадили відключення - щоправда, в середині дня їх скасували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в тилу: є загиблі
Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в тилу: є загиблі
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить