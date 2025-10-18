RU

РФ ударила по объекту энергетики на Черниговщине: без света остались 17 тысяч человек

Фото: РФ ударила по объекту энергетики на Черниговщине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара без света остались 17 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".

"Ночью россияне попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением на месте попадания вражеского беспилотника.

"Напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности. Берегите себя", - добавили энергетики.

 

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, вчера, 17 октября, российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.

Также из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов вчера утром в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".

Также вводились аварийные ограничения электроснабжения в нескольких регионах. На Черниговщине действуют почасовые графики отключения электроэнергии, что является следствием систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона.

Речь идет о Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Однако днем энергетики отменили экстренные отключения в Киеве и Киевской области.

Также известно, что вчера вечером "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения света.

