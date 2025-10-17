ua en ru
Війська РФ вночі атакували енергетичні об'єкти у чотирьох областях

П'ятниця 17 жовтня 2025 12:25
UA EN RU
Війська РФ вночі атакували енергетичні об'єкти у чотирьох областях Фото: війська РФ вночі атакували енергетичні об'єкти у чотирьох областях (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях України. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену масованими обстрілами та пошкодженнями об’єктів енергетичної інфраструктури, в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Також запроваджено аварійні обмеження електропостачання в декількох регіонах. На Чернігівщині діють погодинні графіки відключення електроенергії, що є наслідком систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських ударів, сьогодні вранці, 17 жовтня, у кількох областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії за розпорядженням "Укренерго".

Йдеться про Київську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Кіровоградську області. Проте вдень енергетики скасували екстрені відключення у Києві та Київській області.

Також відомо, що вчора ввечері "Укренерго" наказало ввести на всій території України екстрені відключення світла.

Міненерго Електроенергія Вторгнення Росії до України
