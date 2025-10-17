Де немає світла сьогодні: які області під аварійними відключеннями, а де діє графік

Сьогодні зранку, 17 жовтня, у кількох областях за розпорядженням "Укренерго" введені аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго", сайт "Кіровоградобленерго", Telegram "Сумиобленерго" і Telegram ДТЕК.

Через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення.

Що кажуть в "Укренерго"

"Кожного дня продовжуються атаки ворога на наші енергооб'єкти. Сьогоднішній день і ніч не виняток. Були потужні атаки, які призвели знову до відключень споживачів, аварійних відключень споживачів", - заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, запроваджуються графіки обмеження потужності. Це обмеження споживання потужності промисловим споживачам з 7 до 22 години. Графіки аварійних відключень застосовуються тільки частково до споживачів побутових.

І ці обмеження будуть сьогодні, в період проходження вечірнього максимуму навантаження. І, можливо, найближчу годину по більшій території України, по східній частині України.

Київ та Київська область

"Київ та Київська область: екстрені відключення. За командою "Укренерго" у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

Сумська область

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черги споживачів", - зазначили у "Сумиобленерго".

Енергетики нагадали, що графіки аварійних відключень застосовуються у випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.

Інформація при аварійних знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Кіровоградська область

"З 09:09 за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень", - зазначили у "Кіровоградобленерго".

Дніпропетровська область

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.

Повідомляється, що в разі змін компанія буде оперативно інформувати споживачів у телеграм-каналі.

Полтавська область

У Полтавській області о 8:55 також застосували графік аварійного відключення світла. Це повʼязано із наслідками російських атак на об`єкти енергетики, повідомили в АТ "Полтаваобленерго".

Чернігівська область

Графік погодинних відключень (ГПВ) введені на 17 жовтня.

"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати за нашими офіційними ресурсами", - повідомили у "Чернігівобленерго".