Де немає світла сьогодні: які області під аварійними відключеннями, а де діє графік
Сьогодні зранку, 17 жовтня, у кількох областях за розпорядженням "Укренерго" введені аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго", сайт "Кіровоградобленерго", Telegram "Сумиобленерго" і Telegram ДТЕК.
Через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення.
Що кажуть в "Укренерго"
"Кожного дня продовжуються атаки ворога на наші енергооб'єкти. Сьогоднішній день і ніч не виняток. Були потужні атаки, які призвели знову до відключень споживачів, аварійних відключень споживачів", - заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко.
За його словами, запроваджуються графіки обмеження потужності. Це обмеження споживання потужності промисловим споживачам з 7 до 22 години. Графіки аварійних відключень застосовуються тільки частково до споживачів побутових.
І ці обмеження будуть сьогодні, в період проходження вечірнього максимуму навантаження. І, можливо, найближчу годину по більшій території України, по східній частині України.
Київ та Київська область
"Київ та Київська область: екстрені відключення. За командою "Укренерго" у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.
Сумська область
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черги споживачів", - зазначили у "Сумиобленерго".
Енергетики нагадали, що графіки аварійних відключень застосовуються у випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.
Інформація при аварійних знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Кіровоградська область
"З 09:09 за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень", - зазначили у "Кіровоградобленерго".
Дніпропетровська область
"За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.
Повідомляється, що в разі змін компанія буде оперативно інформувати споживачів у телеграм-каналі.
Полтавська область
У Полтавській області о 8:55 також застосували графік аварійного відключення світла. Це повʼязано із наслідками російських атак на об`єкти енергетики, повідомили в АТ "Полтаваобленерго".
Чернігівська область
Графік погодинних відключень (ГПВ) введені на 17 жовтня.
"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож просимо слідкувати за нашими офіційними ресурсами", - повідомили у "Чернігівобленерго".
Відключення світла в Україні
Зазначимо, що ввечері 16 жовтня "Укренерго" наказало ввести на всій території України екстрені відключення електроенергії. Це сталося через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських терактів.
Окрім того, за вказівкою "Укренерго" у більшості регіонів введено ряд обмежень на використання електроенергії для промисловості.