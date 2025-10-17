В Києві та області скасували екстрені відключення

Вдень, 17 жовтня, в Києві та Київській області енергетики скасували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Київ, Київщина: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати", - пояснили в компанії.

Відключення світла

Останніми днями Україна знову зіткнулася з масштабними перебоями в електропостачанні через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. Пошкоджені підстанції та лінії електропередач призводять до тимчасових відключень світла в різних регіонах країни.

Наслідки атак відчутні як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати збитки та відновити подачу електроенергії.

Водночас експерти попереджають, що відновлення повного обсягу електропостачання може зайняти кілька днів у залежності від масштабу пошкоджень.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 17 жовтня, відразу у кількох областях за розпорядженням "Укренерго" введені аварійні відключення світла.

Як відомо, через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення.

Зокрема від ранку за командою "Укренерго" у Києві та Київській області також були застосовані екстрені відключення.

Варто відзначити, що ввечері 16 жовтня "Укренерго" наказало ввести на всій території України екстрені відключення електроенергії. Це сталося через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських терактів.

Окрім того, за вказівкою "Укренерго" у більшості регіонів введено ряд обмежень на використання електроенергії для промисловості.