РФ вдарила по об'єкту енергетики на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч осіб

Російські війська сьогодні вночі, 18 жовтня, атакували об'єкт енергетики у Чернігівській області. В результату удару без світла залишились 17 тисяч чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

"Вночі росіяни поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням на місці влучання ворожого безпілотника.

"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Бережіть себе", - додали енергетики.