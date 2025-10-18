ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

РФ вдарила по об'єкту енергетики на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч осіб

Субота 18 жовтня 2025 11:33
UA EN RU
РФ вдарила по об'єкту енергетики на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч осіб Фото: РФ вдарила по об'єкту енергетики на Чернігівщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 18 жовтня, атакували об'єкт енергетики у Чернігівській області. В результату удару без світла залишились 17 тисяч чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

"Вночі росіяни поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням на місці влучання ворожого безпілотника.

"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Бережіть себе", - додали енергетики.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях України. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно.

Також через пошкодження енергосистеми внаслідок численних російських ударів вчора вранці у кількох областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії за розпорядженням "Укренерго".

Також запроваджувались аварійні обмеження електропостачання в декількох регіонах. На Чернігівщині діють погодинні графіки відключення електроенергії, що є наслідком систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону.

Йдеться про Київську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Кіровоградську області. Проте вдень енергетики скасували екстрені відключення у Києві та Київській області.

Також відомо, що вчора ввечері "Укренерго" наказало ввести на всій території України екстрені відключення світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Графіки відключення світла Вторгнення Росії до України
Новини
Росія атакувала Україну 164 дронами і ракетами С-300: більшість цілей знищено
Росія атакувала Україну 164 дронами і ракетами С-300: більшість цілей знищено
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів