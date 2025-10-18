ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ ударила по объекту энергетики на Черниговщине: без света остались 17 тысяч человек

Суббота 18 октября 2025 11:33
UA EN RU
РФ ударила по объекту энергетики на Черниговщине: без света остались 17 тысяч человек Фото: РФ ударила по объекту энергетики на Черниговщине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара без света остались 17 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".

"Ночью россияне попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением на месте попадания вражеского беспилотника.

"Напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности. Берегите себя", - добавили энергетики.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, вчера, 17 октября, российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.

Также из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов вчера утром в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".

Также вводились аварийные ограничения электроснабжения в нескольких регионах. На Черниговщине действуют почасовые графики отключения электроэнергии, что является следствием систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона.

Речь идет о Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Однако днем энергетики отменили экстренные отключения в Киеве и Киевской области.

Также известно, что вчера вечером "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Графики отключения света Вторжение России в Украину
Новости
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов