РФ ударила по объекту энергетики на Черниговщине: без света остались 17 тысяч человек

Российские войска сегодня ночью, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара без света остались 17 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".

"Ночью россияне попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением на месте попадания вражеского беспилотника.

"Напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности. Берегите себя", - добавили энергетики.