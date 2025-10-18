РФ ударила по объекту энергетики на Черниговщине: без света остались 17 тысяч человек
Российские войска сегодня ночью, 18 октября, атаковали объект энергетики в Черниговской области. В результате удара без света остались 17 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".
"Ночью россияне попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов", - отметили в "Черниговоблэнерго".
Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением на месте попадания вражеского беспилотника.
"Напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности. Берегите себя", - добавили энергетики.
Удары РФ по энергетике Украины
Напомним, вчера, 17 октября, российские войска атаковали объекты энергетики в четырех областях Украины. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.
Также из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов вчера утром в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго".
Также вводились аварийные ограничения электроснабжения в нескольких регионах. На Черниговщине действуют почасовые графики отключения электроэнергии, что является следствием систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона.
Речь идет о Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Однако днем энергетики отменили экстренные отключения в Киеве и Киевской области.
Также известно, что вчера вечером "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения света.