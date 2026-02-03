UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

РФ вдарила по критичній інфраструктурі на Вінниччині: є знеструмлення

Фото: РФ вдарила по критичній інфраструктурі на Вінниччині (facebook.com DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

Російська армія зранку 3 лютого атакувала об’єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області. Через атаку знеструмлено близько 50 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Наталю Заболотну в Telegram.

"Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

 Станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.

На місцях триває гасіння пожеж. Через атаку знеструмлено близько 50 населених пунктів. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи з відновлення електропостачання.

Усі екстрені та профільні служби працюють на місцях подій.

Атака РФ на Україну 3 лютого

У ніч на вівторок, 3 лютого, Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару, застосувавши дрони-камікадзе, а також балістичні й крилаті ракети. Під обстріл потрапили Київ, Харків, Дніпро та низка інших регіонів.

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхівок, навчальних закладів та об’єктів інфраструктури.

За даними військових, атака розпочалася ще ввечері 2 лютого із запуску груп ударних безпілотників. Дрони фіксували у Сумській, Чернігівській, Харківській, Київській, Полтавській, Одеській та Донецькій областях.

Згодом окупанти перейшли до застосування ракетного озброєння. Зокрема, після 01:50 зафіксували швидкісні повітряні цілі у напрямку Київської області. Моніторингові канали повідомляли про ймовірне застосування ракет "Циркон", а також Х-22/32 і "Калібрів".

Також під ударом перебувало й місто Суми. Серед наслідків обстрілу по обласному центру - пошкодження житлових будинків та загоряння. Багато мешканців залишились без тепла.

Більш детально про масований обстріл столиці в ніч на вівторок - читайте у матеріалі РБК-Україна.

А все про наслідки ракетно-дронової атаки по Харкову - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька областьВійна в УкраїніРакетиДрониВимкнення світла