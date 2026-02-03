РФ вдарила по критичній інфраструктурі на Вінниччині: є знеструмлення

Атака РФ на Україну 3 лютого

У ніч на вівторок, 3 лютого, Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару, застосувавши дрони-камікадзе, а також балістичні й крилаті ракети. Під обстріл потрапили Київ, Харків, Дніпро та низка інших регіонів.

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхівок, навчальних закладів та об’єктів інфраструктури.

За даними військових, атака розпочалася ще ввечері 2 лютого із запуску груп ударних безпілотників. Дрони фіксували у Сумській, Чернігівській, Харківській, Київській, Полтавській, Одеській та Донецькій областях.

Згодом окупанти перейшли до застосування ракетного озброєння. Зокрема, після 01:50 зафіксували швидкісні повітряні цілі у напрямку Київської області. Моніторингові канали повідомляли про ймовірне застосування ракет "Циркон", а також Х-22/32 і "Калібрів".

Також під ударом перебувало й місто Суми. Серед наслідків обстрілу по обласному центру - пошкодження житлових будинків та загоряння. Багато мешканців залишились без тепла.

