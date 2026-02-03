Під ударом Київ, Харків і Дніпро: все про комбіновану атаку на Україну
В ніч на 3 лютого росіяни масовано атакують Україну дронами та запускають балістику. Під ударом опинилися Київ, Харків і Дніпро.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.
Головне:
- росіяни запустили цілі групи дронів;
- під ударом безпілотників та балістики опинилися Київ, Харків та Дніпро;
- вибухи лунали у Сумах, у Конотопі пошкоджено школу, приватні буднинки та об'єкти інфраструктури;
Чим б'ють росіяни
За даними Повітряних сил, ворог з вечора 2 лютого запустив по Україні групи дронів. Безпілотники фіксувалися як мінімум у Сумській, Чернігівській, Харківській, Київській, Полтавській, Одеській та Донецькій областях.
З настанням нової доби окупанти кілька разів запустили балістику в напрямку Харкова, Києва та Дніпра
Після 01:50 військові зафіксували швидкісні цілі з Криму в напрямку Київщині. Водночас моніторингові пишуть, що мова йде про ракети "Циркон".
Де пролунали вибухи
Київ
В столиці о 00:24 оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів. Вже через кілька хвилин у місті було чути вибухи та роботу ППО, які продовжуються досі.
Оновлено о 01:10
У Києві пролунала серія гучних вибухів. Окупанти вдарили балістикою - ракети летіли з Брянська.
Оновлено о 01:41
В столиці пролунала новая серія вибухів - знову балістика. Детальніше про перші наслідки у Києві читайте за цим посиланням.
Харків
Росіяни почали атакувати Харків ще з пізнього вечора 2 лютого. Приблизно о 02:40 ворог вдарив дроном по центру.
Починаючи з 00:30 у місті пролунала ціла серія вибухів. В цей момент окупанти почали комбіновану атаку - летіла балістика і дрони. За словами мера Ігоря Терехова, удари були по Слобідському району.
Дніпро
Згідно дописів Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники летіли в тому числі на Дніпро. Вибухи у місті були приблизно о 00:10.
Оновлено о 01:10 та 01:34
У Дніпрі пролунали повторні вибухи. На цей раз їх було чути на тлі загрози балістики.
Пізніше у місті повторно пролунали вибухи на тлі повідомлень про дрони і балістику.
Суми та область
Сьогодні у Сумах о 01:30 також було чути вибухи, але з чим вони були пов'язані - наразі невідомо.
Водночас у Конотопі внаслідок російської атаки пошкоджено школу, приватні будинки та об'єкти інфраструктури.
Енергетичне перемир'я закінчено
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп розповів, що попросив главу Кремля Володимира Путіна про тиждень енергетичного перемир'я. Тобто - щоб РФ не била по українським містам та енергетиці.
Російський диктатор на це погодився і перемир'я начебто звісно було дотримано, принаймі того, що стосується ударів по енергетиці.
У понеділок вдень президент України Володимир Зеленський повідомив, що за минулу добу росіяни атакували об'єкти енергетики в прифронтових та прикордонних районах. Однак зазначив, що цілеспрямованих масових ударів дронами та ракетами по енергетиці - не було.
Наразі, судячи з нічної атаки росіян - енергетичне перемир'я завершено.