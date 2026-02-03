Під ударом Київ, Харків і Дніпро: все про комбіновану атаку на Україну

В ніч на 3 лютого росіяни масовано атакують Україну дронами та запускають балістику. Під ударом опинилися Київ, Харків і Дніпро.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

росіяни запустили цілі групи дронів;

під ударом безпілотників та балістики опинилися Київ, Харків та Дніпро;

вибухи лунали у Сумах, у Конотопі пошкоджено школу, приватні буднинки та об'єкти інфраструктури;

Чим б'ють росіяни

За даними Повітряних сил, ворог з вечора 2 лютого запустив по Україні групи дронів. Безпілотники фіксувалися як мінімум у Сумській, Чернігівській, Харківській, Київській, Полтавській, Одеській та Донецькій областях.

З настанням нової доби окупанти кілька разів запустили балістику в напрямку Харкова, Києва та Дніпра

Після 01:50 військові зафіксували швидкісні цілі з Криму в напрямку Київщині. Водночас моніторингові пишуть, що мова йде про ракети "Циркон".

Де пролунали вибухи

Київ

В столиці о 00:24 оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів. Вже через кілька хвилин у місті було чути вибухи та роботу ППО, які продовжуються досі.

Оновлено о 01:10

У Києві пролунала серія гучних вибухів. Окупанти вдарили балістикою - ракети летіли з Брянська.

Оновлено о 01:41

В столиці пролунала новая серія вибухів - знову балістика. Детальніше про перші наслідки у Києві читайте за цим посиланням.

Харків

Росіяни почали атакувати Харків ще з пізнього вечора 2 лютого. Приблизно о 02:40 ворог вдарив дроном по центру.

Починаючи з 00:30 у місті пролунала ціла серія вибухів. В цей момент окупанти почали комбіновану атаку - летіла балістика і дрони. За словами мера Ігоря Терехова, удари були по Слобідському району.

Дніпро

Згідно дописів Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники летіли в тому числі на Дніпро. Вибухи у місті були приблизно о 00:10.

Оновлено о 01:10 та 01:34

У Дніпрі пролунали повторні вибухи. На цей раз їх було чути на тлі загрози балістики.

Пізніше у місті повторно пролунали вибухи на тлі повідомлень про дрони і балістику.

Суми та область

Сьогодні у Сумах о 01:30 також було чути вибухи, але з чим вони були пов'язані - наразі невідомо.

Водночас у Конотопі внаслідок російської атаки пошкоджено школу, приватні будинки та об'єкти інфраструктури.