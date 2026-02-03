ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Київ під обстрілом в люті морози: всі наслідки атаки РФ на столицю

Київ, Вівторок 03 лютого 2026 01:38
UA EN RU
Київ під обстрілом в люті морози: всі наслідки атаки РФ на столицю Фото: Київ під атакою РФ (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

Росія атакувала Київ дронами та ракетами вночі 3 лютого. Обстріл столиці вчергове припав на пік сильних морозів в Україні.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки нічної атаки на Київ.

Головне

  • Київ атакували дрони та балістика
  • У місті лунала серія потужних вибухів
  • Є інформація про виклик медиків та руйнування у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському районах.

Чим атакували

"Росіяни вирішили в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару", - заявив Тимур Ткаченко, очільник військової адміністрації міста.

Спочатку столиця опинилася під нальотом кількох груп ударних дронів.

А згодом до них приєдналася балістика з Брянської області. У місті лунала серія потужних вибухів.

Що відомо про наслідки

Станом на 1:30 було відомо про виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони, за словами мера Віталія Кличка.

Водночас в Київській міській військовій адміністрації повідомили про можливе пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, а також закладу освіти в Дніпровському районі.

У Деснянському районі, попередньо, є пошкодження господарської забудови.

Близько 1:54 у Києві пролунала ще серія вибухів. Після цього мер повідомив про влучання в нежитлову забудову в Дарницькому районі, а також пожежу в дитсадку в Дніпровському районі.

Нагадаємо, цієї ночі Україна знову перебуває під комбінованим російським ударом. Вибухи також лунали у Дніпрі та Харкові. Всі подробиці - зібрали для вас в окремому матеріалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обстріл Києва Війна Росії проти України Атака дронів Ракетна атака
Новини
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом