РФ ударила по критической инфраструктуре в Винницкой области: есть обесточивание

Российская армия утром 3 февраля атаковала объекты критической инфраструктуры в Винницкой области. Из-за атаки обесточены около 50 населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Telegram.
"Винницкая область сегодня оказалась под массированной вражеской атакой. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По состоянию на это время информация о пострадавших не поступала.
На местах продолжается тушение пожаров. Из-за атаки обесточены около 50 населенных пунктов. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы по восстановлению электроснабжения.
Все экстренные и профильные службы работают на местах событий.
В ночь на вторник, 3 февраля, Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар, применив дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. Под обстрел попали Киев, Харьков, Днепр и ряд других регионов.
В результате атаки зафиксированы повреждения жилых многоэтажек, учебных заведений и объектов инфраструктуры.
По данным военных, атака началась еще вечером 2 февраля с запуска групп ударных беспилотников. Дроны фиксировали в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Полтавской, Одесской и Донецкой областях.
Впоследствии оккупанты перешли к применению ракетного вооружения. В частности, после 01:50 зафиксировали скоростные воздушные цели в направлении Киевской области. Мониторинговые каналы сообщали о вероятном применении ракет "Циркон", а также Х-22/32 и "Калибров".
Также под ударом находился и город Сумы. Среди последствий обстрела по областному центру - повреждения жилых домов и возгорания. Многие жители остались без тепла.
