РФ ударила по критической инфраструктуре в Винницкой области: есть обесточивание

"Винницкая область сегодня оказалась под массированной вражеской атакой. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По состоянию на это время информация о пострадавших не поступала.

На местах продолжается тушение пожаров. Из-за атаки обесточены около 50 населенных пунктов. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы по восстановлению электроснабжения.

Все экстренные и профильные службы работают на местах событий.