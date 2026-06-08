РФ вдарила по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині, тисячі людей без світла

Атаки на ДТЕК

Нагадаємо, російські війська не припиняють бити по енергетичній інфраструктурі України.

Зокрема, 7 червня окупанти двічі завдали ударів по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждав один працівник підприємства.

Перед цим під масованим російським обстрілом опинилася Одеса. Тоді ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК, через що без електропостачання залишилися десятки тисяч родин.

Ще раніше російські безпілотники атакували одразу чотири енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській області. Тоді повідомлялося про серйозні пошкодження інфраструктури внаслідок ударів.