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РФ вдарила по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині, тисячі людей без світла

14:02 08.06.2026 Пн
1 хв
Упродовж вихідних ворог цілеспрямовано бив по енергоінфраструктурі області
aimg Ірина Глухова
Фото: РФ вдарила по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині (Getty Images)

Війська РФ атакували чотири енергооб’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Десятки тисяч родин залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Як розповіли у компанії, упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Після кожної атаки працівникам ДТЕК вдавалося повертали світло.

Однак вночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів - понад 30 тис. родин.

На одному з об’єктів сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

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"Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Атаки на ДТЕК

Нагадаємо, російські війська не припиняють бити по енергетичній інфраструктурі України.

Зокрема, 7 червня окупанти двічі завдали ударів по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждав один працівник підприємства.

Перед цим під масованим російським обстрілом опинилася Одеса. Тоді ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК, через що без електропостачання залишилися десятки тисяч родин.

Ще раніше російські безпілотники атакували одразу чотири енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській області. Тоді повідомлялося про серйозні пошкодження інфраструктури внаслідок ударів.

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