Росіяни двічі атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, є постраждалий

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти у неділю, 7 червня, двічі атакувала шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Постраждав працівник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.