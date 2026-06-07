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Росіяни двічі атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, є постраждалий

13:40 07.06.2026 Нд
1 хв
Це не перші атаки на підприємство
aimg Тетяна Степанова
Росіяни двічі атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, є постраждалий Ілюстративне фото: росіяни двічі атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині (Getty Images)
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Російські окупанти у неділю, 7 червня, двічі атакувала шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Постраждав працівник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині", - повідомили в компанії.

Внаслідок удару дрона поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога.

Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи.

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У ДТЕК зазначили, що це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 7 червня Росія атакувала Україну 236 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Зокрема, росіяниатакували Запоріжжя. Через це у місті фіксується частковий блекаут.

Зранку ворог продовжив тероризувати Запорізьку область дронами та КАБами. Під ударами опинилися житлові будинки, залізнична інфраструктура та цивільні об'єкти, є жертви.

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ДТЕК Дніпропетровська область Війна в Україні Атака дронів
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