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РФ ударила по четырем энергообъектам ДТЭК на Днепропетровщине, тысячи людей без света

14:02 08.06.2026 Пн
2 мин
В течение выходных враг целенаправленно бил по энергоинфраструктуре области
aimg Ирина Глухова
Фото: РФ ударила по четырем энергообъектам ДТЭК на Днепропетровщине (Getty Images)

Войска РФ атаковали четыре энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области. Десятки тысяч семей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Как рассказали в компании, в течение выходных российские войска целенаправленно били по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины.

После каждой атаки работникам ДТЭК удавалось возвращать свет.

Однако ночью 8 июня враг снова нанес удар. Без электроэнергии остались 67 населенных пунктов - более 30 тыс. семей.

На одном из объектов произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

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"Сейчас энергетики ждут разрешения саперов, чтобы начать восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Атаки на ДТЭК

Напомним, российские войска не прекращают бить по энергетической инфраструктуре Украины.

В частности, 7 июня оккупанты дважды нанесли удары по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки пострадал один работник предприятия.

Перед этим под массированным российским обстрелом оказалась Одесса. Тогда враг атаковал энергетический объект ДТЭК, из-за чего без электроснабжения остались десятки тысяч семей.

Еще раньше российские беспилотники атаковали сразу четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области. Тогда сообщалось о серьезных повреждениях инфраструктуры в результате ударов.

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