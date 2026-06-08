РФ ударила по четырем энергообъектам ДТЭК на Днепропетровщине, тысячи людей без света

Атаки на ДТЭК

Напомним, российские войска не прекращают бить по энергетической инфраструктуре Украины.

В частности, 7 июня оккупанты дважды нанесли удары по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки пострадал один работник предприятия.

Перед этим под массированным российским обстрелом оказалась Одесса. Тогда враг атаковал энергетический объект ДТЭК, из-за чего без электроснабжения остались десятки тысяч семей.

Еще раньше российские беспилотники атаковали сразу четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области. Тогда сообщалось о серьезных повреждениях инфраструктуры в результате ударов.