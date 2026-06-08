РФ вдарила по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині, тисячі людей без світла

Війська РФ атакували чотири енергооб’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Десятки тисяч родин залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК .

"Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

На одному з об’єктів сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Однак вночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів - понад 30 тис. родин.

Як розповіли у компанії, упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Атаки на ДТЕК

Нагадаємо, російські війська не припиняють бити по енергетичній інфраструктурі України.

Зокрема, 7 червня окупанти двічі завдали ударів по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждав один працівник підприємства.

Перед цим під масованим російським обстрілом опинилася Одеса. Тоді ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК, через що без електропостачання залишилися десятки тисяч родин.

Ще раніше російські безпілотники атакували одразу чотири енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській області. Тоді повідомлялося про серйозні пошкодження інфраструктури внаслідок ударів.