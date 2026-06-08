РФ ударила по четырем энергообъектам ДТЭК на Днепропетровщине, тысячи людей без света

Войска РФ атаковали четыре энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области. Десятки тысяч семей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК .

"Сейчас энергетики ждут разрешения саперов, чтобы начать восстановительные работы", - говорится в сообщении.

На одном из объектов произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Однако ночью 8 июня враг снова нанес удар. Без электроэнергии остались 67 населенных пунктов - более 30 тыс. семей.

Как рассказали в компании, в течение выходных российские войска целенаправленно били по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины.

Атаки на ДТЭК

Напомним, российские войска не прекращают бить по энергетической инфраструктуре Украины.

В частности, 7 июня оккупанты дважды нанесли удары по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки пострадал один работник предприятия.

Перед этим под массированным российским обстрелом оказалась Одесса. Тогда враг атаковал энергетический объект ДТЭК, из-за чего без электроснабжения остались десятки тысяч семей.

Еще раньше российские беспилотники атаковали сразу четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области. Тогда сообщалось о серьезных повреждениях инфраструктуры в результате ударов.