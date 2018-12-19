Турчинов: возле украинской границы расположены готовые к наступлению подразделения РФ

Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам Турчинова, РФ начала блокаду украинского азовского побережья

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что возле украинской границы расположены готовые к наступлению российские подразделения. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС news Украина".

"Возле нашей границы расположены подразделения, готовые к наступательно-штурмовым действиям. Я уже не говорю о милитаризации Крыма, где кроме значительно усиленного Черноморского флота, созданный 22-й армейский корпус, ориентированный для наступления на южные регионы нашей страны", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, РФ фактически начала блокаду украинского азовского побережья.

"С завершением первой очереди Керченского моста они фактически начали экономическую блокаду нашего азовского побережья, продолжая свою экспансию уже на море. РФ хочет сделать Азовское море российским "озером". Именно поэтому мы противодействовали. Захваченные РФ, наши плавсредства выполняли решение СНБО об усилении военного присутствия в Азово-Черноморском регионе и создание на Азове базы ВМС", - заявил он.

Также Туричинов отметил работу над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья.

"С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы. Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который грозит нашей стране в 300 километров, даже если он расположен в порту базирования", - отметил Турчинов.

Напомним, ранее Александр Турчинов заявлял, что украинская армия способна дать отпор любой провокации России.