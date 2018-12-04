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РФ развернула дополнительные средства разведки на границе с Украиной, - ГУР

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 13:59
РФ развернула дополнительные средства разведки на границе с Украиной, - ГУР
Иллюстративное фото (mil.ru)

По данным разведки, разведывательные средства развернули вдоль всей границы

Российская Федерация развернула дополнительные разведывательные средства вдоль всей границы с Украиной. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным Главного управления разведки, командование Вооруженных сил России наращивает ведение разведки вдоль всей российско-украинской границы путем развертывания дополнительных сил и средств.

"Кроме того, продолжается усиление разведывательных подразделений 1 и 2 АК оккупантов кадровыми военнослужащими Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ", - добавил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на оккупированном Донбассе перешли на особый режим боевой готовности. По данным разведки, передовые позиции противника усиливаются дополнительными бронегруппами и артиллерийскими расчетами.

Отметим, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина окружена 80-тысячной группировкой российских военных. По его словам, именно такое количество военных находится на оккупированных территориях и на границе с Украиной.

 

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