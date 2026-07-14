РФ ударила дроном по поїзду на Дніпропетровщині

Що відомо про атаку

Ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру. Цього разу російський безпілотник влучив прямо в локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині.

На момент удару склад вже стояв - потяг завчасно зупинили, а локомотивну бригаду встигли евакуювати. Саме ці дії дозволили уникнути постраждалих.

Внаслідок атаки постраждала техніка та інфраструктура:

пошкоджено локомотив;

знеструмлено контактну мережу на перегоні.

На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Залізниця під постійними ударами

РФ систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури.